Мария Захарова о взаимодействии России и Азербайджана в борьбе с коронавирусом

Между Россией и Азербайджаном налажено тесное взаимодействие в борьбе с коронавирусом. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вопросы координации усилий двух наших стран в противодействии новой коронавирусной инфекции и его социально-экономическим последствиям являются в настоящее время важной темой двусторонней повестки. Между Россией и Азербайджаном налажено тесное взаимодействие в этой сфере. Тема несколько раз обсуждалась главами правительств двух стран, министрами иностранных дел. В контакте находятся профильные ведомства России и Азербайджана», - сказала она.

Как отметила Захарова, с начала марта текущего года российская сторона передала Азербайджану 120 наборов тест-систем, которые предназначены для 12 тысяч исследований по лабораторной диагностике вируса.

«Мы готовы и далее оказывать партнерам необходимую помощь. Москва и Баку плотно сотрудничают в вопросе возвращения на родину граждан наших стран. Мы признательны азербайджанской стороне за содействие в этом вопросе. Усилия эти совместные», - добавила она.