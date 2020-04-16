Ильхам Алиев: 190 манатов от государства получат 600 тысяч человек

«Мы должны в еще более широкой форме решать проблемы малообеспеченных семей. До сегодняшнего дня мы подразумевали, что режим карантина продлится до 20 апреля. Но теперь он будет продлен». Как сообщает Qafqazinfo, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

Глава государства отметил, что число обратившихся за помощью достаточно выросло, и сейчас анализируются предложения по оказанию помощи.

«Должна быть максимально обеспечена прозрачность. На первом этапе подразумевалось, что человек получит от государства помощь в размере 190 манатов. Я считаю, что, учитывая общую ситуацию, для усиления социальной защиты людей мы должны увеличить количество людей, относящихся к этой категории до 600 тысяч. То есть государство в течение двух месяцев должно платить 190 манатов не 200 тысячам, а 600 тысячам человек», - сказал глава государства.