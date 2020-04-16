Акция по сдаче крови в Республиканском диагностическом центре

В Республиканском диагностическом центре прошла акция по сдаче крови для детей, страдающих от талассемии. В акции приняли участие свыше 50 сотрудников клиники. Об этом haqqin.az сказали в центре.

Наличие в клинике внутреннего отделения кровоснабжения и частного Банка крови позволило провести акцию в центре.

Учитывая то, что в то время, когда пандемия коронавируса быстро распространяется по всему миру, люди с ослабленной иммунной системой и значительно более низким уровнем крови более подвержены заражению, а дети, которые борются с талассемией, относятся к группе риска, свыше 50 сотрудников клиники добровольно сдали кровь.

Сотрудник Центра талассемии участвовал в акции в качестве координатора, чтобы обеспечить правильное и быстрое применение всех процедур, связанных со сбором, упаковкой, доставкой крови.

Напомним, что Республиканский диагностический центр с целью оказания помощи детям, страдающим талассемией и гемофилией, на прошлой неделе официально обратился в Республиканский центр талассемии для сдачи крови. Главврач РДЦ Кенуль Халилова сказала, что и в дальнейшем сотрудники центра будут участвовать в подобных акциях.