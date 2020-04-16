За нарушение норм азербайджанского языка теперь можно лишиться 1000 манатов

В Азербайджане предложено штрафовать нарушителей норм государственного языка. Это отражено в поправке к Кодексу об административных проступках, вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за нарушение норм государственного языка в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и рекламных носителях физические лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 200 манатов, должностные лица - на сумму от 300 до 400 манатов, юридические лица - на сумму от 500 до 1000 манатов.

Проект был вынесен на голосование на пленарном заседании и принят в первом чтении.