Микаил Джаббаров о льготах для пострадавших бизнесменов

"Пакет уже согласован со всеми структурами и включает нескольких пунктов. Первый пункт предусматривает налоговые льготы и налоговые каникулы. В частности, предлагается полное освобождение предпринимателей до 1 января 2021 года от налогов на имущество и землю, льготы в 75% на налог на прибыль, а также льгота в размере 50% на НДС для сфер общественного питания и внутренних пассажироперевозок", - сказал Джаббаров на видеоконференции в пятницу с участием президента Ильхама Алиева, передает «Интерфакс Азербайджан».

Второй пункт изменений, по словам Джаббарова, будет охватывать субъекты микропредпринимательства, которым планируются льготы по НДС в размере 50% на период с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года. Кроме того, им также будут предложены налоговые каникулы.

Третий пункт будет относиться ко всем субъектам предпринимательства и будет применяться до 1 января 2021 года. «Согласно данному пункту, все расходы предпринимателей на проведение дезинфекционных работ будут вычитываться из доходов при исчислении налога на прибыль. Также планируется освободить ряд импортируемых продовольственных товаров от НДС", - добавил Джаббаров.