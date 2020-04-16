В ВОЗ рассказали, где может быть новый эпицентр коронавируса

На данный момент на континенте зафиксировано 19 359 случаев инфицирования коронавирусом, из них 973 человека умерли и 4681 - выздоровел.

В организации отметили, что, хотя эти показатели ниже, чем в Европе и США, в Африке наблюдается увеличение случаев инфицирования. Так, вирус уже фиксируют далеко от африканских столиц.

В ВОЗ также отмечают, что на континенте недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких. Есть опасения, что вирус может быстро распространяться в районах, где проживает много людей, из-за чего будет невозможно вводить социальное дистанцирование. Кроме того, многие жители в Африке не имеют доступа к чистой воде и мылу.

В настоящее время, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус выявили у 2 173 432 человек, 146 291 из них умерли, 554 786 - излечились.