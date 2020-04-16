В ВОЗ рассказали, где может быть новый эпицентр коронавируса
Новым эпицентром пандемии коронавируса может стать Африка, считают во Всемирной организации здравоохранения, сообщает BBC.
На данный момент на континенте зафиксировано 19 359 случаев инфицирования коронавирусом, из них 973 человека умерли и 4681 - выздоровел.
В организации отметили, что, хотя эти показатели ниже, чем в Европе и США, в Африке наблюдается увеличение случаев инфицирования. Так, вирус уже фиксируют далеко от африканских столиц.
В ВОЗ также отмечают, что на континенте недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких. Есть опасения, что вирус может быстро распространяться в районах, где проживает много людей, из-за чего будет невозможно вводить социальное дистанцирование. Кроме того, многие жители в Африке не имеют доступа к чистой воде и мылу.
В настоящее время, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус выявили у 2 173 432 человек, 146 291 из них умерли, 554 786 - излечились.