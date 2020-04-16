В Азербайджане выявлено 57 новых больных коронавирусом, еще 68 человек вылечились и были отпущены домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В настоящее время в Азербайджане выявлено 1340 случаев заражения коронавирусом, 528 из них вылечились, 15 человек скончались. В настоящее время в специализированных больницах продолжают лечиться 797 человек.

Состояние 26 из них оценивается как тяжелое, 35 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.