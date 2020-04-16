Экспериментальное лекарство станет панацеей от COVID-19?

Согласно информации, пациенты с коронавирусом, которые получали экспериментальное лекарство, быстро поправились. Большинство из них за считанные дни смогли выписаться из больниц. У каждого из них были острые респираторные симптомы и высокая температура. Но менее чем за неделю их выписали.

"Лучшие новости в том, что большинство наших пациентов уже выписались, и это прекрасно. Лишь двое пациентов скончались", - сказала инфекционист доктор Кейтлин Маллен из Университета Чикаго, которая возглавляет клинические испытания препарата.

На попытки журналистов получить больше деталей об эффекте лекарства, в университете ответили, что дадут комментарии, когда официальные результаты исследований будут готовы.

Ранее Национальный институт здравоохранения США начал испытания нескольких препаратов, которые потенциально могут помочь бороться с COVID-19. Remdesivir среди них. Препарат разработала компания Gilead Sciences. Его испытывали против лихорадки Эболы, но не очень успешно. Однако ряд исследований на животных обнаружил, что лекарства могут быть эффективными в борьбе с похожими на COVID-19 коронавирусами, в частности, с SARS и MERS. В феврале ВОЗ сообщила, что remdesivir потенциально может помочь бороться с нынешней пандемией.