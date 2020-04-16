Разведка США предупреждала Израиль о коронавирусе еще полгода назад

Разведка США еще в середине ноября прошлого года предупреждала Израиль об угрозе, которую представляет появившийся в Китае новый коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на израильский телеканал Channel 12.

Отмечается, что разведслужбы США знали уже тогда о COVID-19, который охватил китайский город Ухань. Информация была передана в Белый дом, который, по утверждениям израильского телевидения, "не посчитал ее представляющей интерес". Однако, несмотря на такую позицию администрации Дональда Трампа, разведка решила предупредить своих союзников по НАТО и Израиль.

Еще в ноябре силы обороны Израиля провели первое обсуждение вопроса о последствиях, которые будет иметь проникновение неизвестного инфекционного заболевания в регион, как это скажется на Израиле, на соседях.

Эта информация была доведена до властных структур страны, до министерства здравоохранения, но "ничего сделано не было", утверждает телеканал.