МИД РФ: Работа по Карабаху продолжается

Консультации по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на коронавирус, работа по нагорно-карабахскому урегулированию продолжается", - цитирует ТАСС Захарову.

Представитель МИД РФ напомнила, что вопросы урегулирования обсуждались в апреля в ходе телефонных разговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении - Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном.

"Регулярные контакты со сторонами поддерживает личный представитель главы ОБСЕ посол Анджей Каспшик, - добавила Захарова. - В центре внимания продолжающейся серии консультаций находится тема коронавирусной инфекции, ее воздействия на переговорный процесс, а также некоторые вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Обсуждается ситуация на линии соприкосновения и на границах".