107-летняя турчанка смогла излечиться от COVID-19

Как сообщает Anadolu, престарелую женщину поместили в Стамбульскую научно-исследовательскую клинику 7 апреля с жалобами на сильный кашель и высокую температуру. Тест на коронавирус у 107-летней женщины оказался позитивным. Через неделю Карадениз выписали из больницы. Сейчас она находится на 14-дневном карантине у себя дома.

Агентство отмечает, что, несмотря на преклонный возраст, Карадениз каждый день встает рано утром, совершает намаз. Каждый день внук готовит для нее ее любимый турецкий кофе. Карадениз уделяет большое внимание своему питанию, на завтрак она ест сливочное масло, сливки, мед, молоко. Уровень холестерина и сахара у Карадениз в норме, она очень любит сладости и фрукты. За всю свою жизнь женщина не переносила операций, у нее отличная память.