Шведская принцесса стала волонтером в больнице

Как сообщает Коммерсант со ссылкой на шведские СМИ, принцесса София — попечитель этого заведения, и в условиях распространения коронавируса она приняла решение пройти обучающие курсы для младшего медперсонала вместе с временно потерявшими работу сотрудниками шведской авиакомпании SAS, а также бывшими работниками гостиниц и ресторанов.

Невестка шведского короля Карла XVI Густава принцесса София прошла трехдневный курс подготовки для волонтеров, чтобы помогать в работе в стокгольмской больнице Софиахеммет.

Непосредственно с больными младший медперсонал работать не будет: их задействуют в уборке и дезинфекции медицинского оборудования и помещений, а также в помощи на кухне.

35-летняя принцесса София — супруга принца Карла Филиппа, сына шведского короля Карла XVI Густава. У пары двое детей.

«Именно так и должны поступать члены королевской семьи во время национального кризиса: делать шаг вперед, быть примером для подражания и поддерживать дух нации»,— написал популярный шведский таблоид Expressen.