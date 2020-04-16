Путин о коронавирусе в России: Риски высоки. Береженого Бог бережет

Пик распространения коронавирусной инфекции в России еще не пройден, заболеваемость в результате заражения вирусом SARS-CoV-2 растет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации», — цитирует ТАСС главу российского государства.

«Сегодня, разумеется, не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, хотя они нам очень нужны и нужно отмечать эти события. Но нам еще очень многое нужно сделать по всей стране, в каждом регионе», — добавил президент.

Если даже все резервы не потребуются для борьбы с коронавирусом в полном объеме, они должны быть для ответа на любой вызов или сценарий, поскольку «береженого Бог бережет», заявил президент РФ, передает РИА Новости.