Собак научат выявлять коронавирус у людей

Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины начали разработку программы тренировок для собак, чтобы научить их распознавать зараженных коронавирусом людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, пишет The New York Post.

Ожидается, что на разработку полной программы тренировок уйдет шесть недель, По словам Джеймса Логана, возглавляющего департамент по контролю за болезнями, на данный момент программа находится на раннем этапе разработки, пишет издание «Версия».

Ученый пояснил, что специалисты решили прибегнуть к помощи животных, так как болезни имеют свой специфический запах, вероятнее всего, новый коронавирус также им обладает. А собаки смогут почуять инфекцию, благодаря своему обонянию, кроме того, животные хорошо чувствуют и могут реагировать на температурные изменения тела человека.

Собаки уже задействованы в выявлении таких недугов, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона и рак.