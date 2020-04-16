Известный бизнесмен Анар Ализаде отвечает на вымысел оппозиционных СМИ: «Второй месяц я в кругу семьи. Что за грязная ложь?»

На днях британские СМИ сообщили о попытке нескольких граждан из состоятельных семей нарушить режим карантина и отправиться из Лондона на Лазурный берег Франции на частном самолете вместе с приглашенными в этот вояж девушками . В публикациях скандального свойства об этом рассказали такие известные британские издания, как The Daily Mail, The Mirror и американское NBC News. Уточнялось, что на борту частного самолета находились семь мужчин в возрасте 40-50 лет и молодые девушки.

История скандальной выходки просочилась в британскую прессу 11 апреля, а спустя несколько дней некоторые азербайджанские оппозиционные круги почему-то пожелали связать ее с Азербайджаном, в частности с госнефтекомпанией SOCAR. Подхватив весьма смутную молву, некоторые местные сайты тут же расписали, что «украинским бизнесменом» на борту самолета якобы являлся руководитель «SOCAR Украина» Эльчин Мамедов и что вместе с ним был в нашумевшем полете и другой азербайджанский бизнесмен - Анар Ализаде.

Имена зажиточных британцев нигде не указывались, отмечалось только, что они планировали вылететь на самолете Embraer Lagacy 600 в аэропорт Марселя, а оттуда на четырех вертолетах переправиться на роскошную виллу «Аланг Аланг» в Каннах. Но в Марселе французская полиция остановила путешественников, вернув их обратно в Лондон, а пилоты ожидавших их вертолетов были оштрафованы.

«Обычно я не отвечаю на досужие вымыслы разных инстаграмных мужчинок, иначе их не назовешь. Не хочу опускаться до их уровня. Однако в этот раз авторы клеветнических заметок с упоминанием моего имени зашли слишком далеко, перейдя все мыслимые пределы. Поэтому решил ответить сразу всем.

Да, я читал об этой истории с побегом-полетом из Лондона в британских СМИ. Но в британских и американских публикациях не указаны никакие имена. Если у кого-то есть доказательства участия в этом конкретных людей или какая-то другая достоверная информация, пусть обнародуют ее. Мне и самому это интересно», - заявил Анар Ализаде.

Бизнесмен утверждает, что с 14 марта он вместе со своей семьей находится у себя дома, соблюдает все требования карантина и никуда никаких поездок не совершал.

«Что касается Франции и Лондона, то в последние два месяца я не бывал там ни с рабочими, ни с частными целями. Это абсолютная ложь и грязная клевета в мой адрес. Авторы этой инсинуации – один из известных мужчинок Инстаграма и люди из его окружения. Используя мое имя в своей дешевой «сенсации», они в очередной раз доказали, насколько далеки от норм морали, от того, какими следует быть воспитанным людям. В это сложное для нашего народа время эта малопочтенная компания, оставаясь в своем амплуа, вместо того чтобы демонстрировать солидарность и единство со всеми, не находят ничего другого, как пытаться кого-то очернить. Разве это не низость? В итоге «инстаграмные мужчинки» попали в яму, которую сами же и рыли. Не сомневаюсь, что эта подлость обернется против них самих. Уверен, что в ближайшее время будут обнародованы имена людей из публикаций британских СМИ, и авторы дезинформации в очередной раз опозорятся. Враждовать тоже надо с достоинством, иначе это просто мерзость и грязь. Взяв на вооружение клевету, невозможно самим не испачкаться.

В сегодняшнем современном и прозрачном мире не составляет особого труда проверить, кто куда и когда летел. Сейчас эпоха интернета, и всё на виду. Не понимаю, на что рассчитана очередная провокация авторов этой откровенной лжи», - возмущается А.Ализаде, добавив, кстати, что у него нет никаких связей с указанным в публикации руководителем «SOCAR Украина» Эльчином Мамедовым и, соответственно, ни о каких совместных с ним поездках речь идти не может.

Из официальных заявлений и публикаций на личной странице Анара Ализаде в интернете haqqin.az стало известно, что в дело о клевете уже вмешались юристы, которые предпримут необходимые шаги для защиты чести и достоинства бизнесмена.

Остается лишь напомнить нашим коллегам о недопустимости использования журналистики в грязных целях и важности соблюдения этических норм.