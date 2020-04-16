ООН бьет тревогу: жертвами COVID-19 могут стать миллионы жителей Африки

Пандемия COVID-19, скорее всего, унесет жизни не менее 300 тысяч жителей Африканского континента даже при активном внедрении мер защиты населения. Если никаких мер предпринято не будет, заразиться коронавирусом могут свыше 1,2 млрд африканцев (все население Африки около 1,3 млрд), а умереть — 3,3 млн уже в этом году.

Эксперты UNECA смоделировали четыре возможных сценария развития ситуации в Африке в зависимости от объема мер профилактики и борьбы с коронавирусом. Даже при наилучшем развитии событий 122,8 млн африканцев будут заражены, 2,3 млн будут госпитализированы, 300 тыс. умрут, а 27 млн окажутся за чертой бедности.

В UNECA объясняют это тем, что 56% африканцев, живущих в городах, обитают в трущобах, лишь у 34% африканцев есть в жилище умывальник, 71% трудоспособных граждан работает неофициально и не могут работать из дома, около 40% детей в возрасте до пяти лет страдают от истощения и т. д.

Комиссия отмечает, что Африка нуждается в экстренном финансировании в размере $100 млрд, чтобы обеспечить систему поддержки населения.