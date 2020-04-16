Ильхам Алиев предупредил предпринимателей: «Положите этому конец!»

«Количество обращающихся за помощью достаточно увеличилось. Сейчас эти предложения, запросы широко анализируются, и должна быть обеспечена максимальная прозрачность. На первом этапе подразумевалось, что 200 тысяч человек получат помощь от государства в размере 190 манатов. Я считаю, что, учитывая общую ситуацию, и для усиления социальной защиты людей мы должны увеличить число людей, относящихся к этой категории до 600 тысяч. То есть государство в течение двух месяцев должно ежемесячно выплачивать 190 манатов не 200 тысячам, а 600 тысячам человек. Люди, относящиеся к этой категории, являются представителями малообеспеченных слоев населения, а также те, кто потерял работу и занят неформально». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

Президент отметил, что государство берет на себя проблемы этих людей.

«Я неоднократно обращался к ним, чтобы положили конец неформальной занятости, потому что это создаст проблемы. Вы не сможете получать страховку и выплаты по безработице, пенсию и медицинскую страховку. В последнее время благодаря деятельности Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства экономики и других соответствующих структур были заключены тысячи новых трудовых договоров. Я надеюсь, что после этой тяжелой ситуации люди, работающие в теневой экономике, также поймут, что необходимо выйти из нее. Я обращаюсь к предпринимателям: положите конец неформальной занятости. Еще раз обращаюсь к работникам: не работайте без трудовых договоров, требуйте их. Если какой-либо предприниматель не хочет заключать с вами трудовой договор, то немедленно сообщите об этом в Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство экономики, Администрацию президента. Мы преподадим урок этим предпринимателям. Потому что в нынешних условиях, когда мобилизованы все ресурсы государства, обманывать его, уклоняться от налогов и обеспечивать свой материальный интерес является предательством. Этому нет другого названия. Поэтому поручаю, чтобы в течение двух месяцев - апреля и мая - 600 тысяч человек ежемесячно получали от государства 190 манатов», - сказал президент.

Глава государства также попросил людей, которым положены эти деньги, открыть банковский счет для получения второй выплаты.

«Первая выплата будет осуществлена в этом месяце, и поэтому у некоторых людей может не быть возможности открыть банковский счет. Но вторая выплата будет в мае. Поэтому до этого времени все 600 тысяч человек откроют банковский счет и получат вторую выплату банковским переводом. Это наша просьба, это наше требование», - сказал президент.