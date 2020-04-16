В Италии достигнуты сразу два рекорда по снижению распространения коронавируса: число новых случаев за сутки стало наиболее низким с начала эпидемии (+355), а рост числа выздоровлений – самым резким (+2563).

"На сегодня зараженными являются 106 962 человека, за сутки их число возросло на 355 человек", - сказал глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли. Накануне он заявлял о 1189 новых инфицированных, передает РИА Новости.

Кроме того, за сутки выздоровели 2 563 человека. Их число достигло 42 727. Число погибших вследствие заражения коронавирусом возросло на 575 человек за сутки, добавил Боррелли. Таким образом, общее число жертв эпидемии достигло 22 745.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 172,4 тысячи. Продолжает сокращаться число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Так, больницы покинули 1107 зараженных. "Это самый низкий показатель с 27 марта", - заявил Боррелли.