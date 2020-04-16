Власти Беларуси берут под контроль цены на продукты

В Беларуси государство на 90 дней взяло под контроль цены на 26 социально значимых товаров, в том числе на мясо, колбасу, рыбу, муку, молоко и кисломолочные продукты, сообщается на национальном правовом интернет-портале.

Для этих товаров государство введет предельный уровень рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей, пишет Интерфакс.

Министерство также определило предельную максимальная надбавку импортера на социально значимые товары в размере 10% и предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей (импортеров) на социально значимые товары.

Цены на социально значимые товары устанавливаются с учетом конъюнктуры рынка, но не выше введенных ограничений, говорится в постановлении.