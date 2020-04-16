В Азербайджане стартует первый официальный киберчемпионат по FIFA20

В турнире, который продлится 34 дня, каждый из 20 сильнейших киберспортсменов предварительно выберет 4 команды (2 клуба, 2 национальные команды). Чтобы одни и те же команды не встречались между собой, гостевой игрок не сможет выбрать клуб, который выбрал хозяин клуба. Клубы будут встречаться с клубами, а сборные, соответственно, со сборными.

Обнародована дата первого официального чемпионата Азербайджана по FIFA20. По словам главы пресс-службы Gaming League Azerbaijan (GLA) Кянана Гулиева, в онлайн-формате лига стартует 20 апреля.

Игроки были отобраны из более чем 500 спортсменов, участвующих в турнирах ФИФА, организованных GLA в январе.

Соревнование будет состоять из 38 туров, и каждый день будет проводиться по 2 тура – 20 игр. Через каждые 2 дня киберспортсменам будет предоставлен перерыв.

После 38 туров первые 8 команд выйдут в плей-офф. Матчи этого этапа будут проводиться по олимпийской системе. Команды сыграют между собой по 3 игры (система best of 3), киберспортсмен, первым одержавший 2 победы, выйдет в следующий этап.

Два игрока, победившие всех своих соперников в плей-офф, определят чемпиона в Большом финале. Команды, проигравшие в полуфинале, встретятся в матче за 3-е место.

Встречи Большого финала и за бронзовые медали пройдут по системе Best of 5. То есть команда, выигравшая 3 из 5 игр, будет объявлена победителем.

Организаторами Лиги выступают Министерство молодежи и спорта, Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Федерация киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan и Topaz. Информационную поддержку турниру оказывают телеканалы İdman TV и İTV.

Общий бюджет турнира составляет 20 тысяч манатов, из которых 16 500 является призовым фондом. В течение сезона за каждую победу будут получать 30 манатов, за ничью – 20 манатов, поражение – 10 манатов. Это говорит о том, что даже проигравший все игры участник в конце получит 380 манатов.

Кроме того, игрокам, занявшим первые 4 места, будут представлены различные подарки.

Игры стартуют в 11:00. Самые интересные встречи будут транслироваться по İdman TV. Обзор матчей можно будет посмотреть на Общественном телевидении в 01:00. Все встречи можно будет смотреть онлайн на Twitch канале GLA HUB. Игры будут комментировать четыре комментатора İdman TV.

Помимо основной лиги по FİFA20 создана и вторая лига, в которой будут соревноваться 20 киберспорстменов. Занявшие первые три места будут переведены в основую лигу. В каждой из лиг в течение года будет проводиться 4 соревнования.

Второй сезон может быть проведен в оффлайн-режиме в Nizami e-Sports Arena.