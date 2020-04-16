Али Асадов и Михаил Мишустин снова обсудили коронавирус и экономику

Премьер-министры Азербайджана и России - Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили по телефону меры по противодействию коронавирусу и поддержке экономики. Об этом сообщает пресс-служба российского Кабмина.

"Главы правительств обсудили принимаемые в России и Азербайджане меры по противодействию коронавирусной инфекции и поддержке экономики", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что премьеры затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Напомним, 1 апреля премьер-министры Азербайджана и России в ходе телефонного разговора также обсудили ситуацию с коронавирусом, новые меры, направленные на борьбу с пандемией.