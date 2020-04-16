Аргентине предсказали дефолт
Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до уровня неизбежного дефолта.
«Понижение рейтинга Аргентины до «С» указывает на то, что процесс «переоформления проблемного долга» (DDE)» начался после объявления властями о реструктуризации внешних облигаций», – объяснили в агентстве, пишет ПРАЙМ.
Ранее в пятницу правительство Аргентины предложило держателям госдолга план по его реструктуризации, предусматривающий отсутствие платежей в течение трёх лет.
Fitch полагает, что дефолт по платежам будет неизбежным, если договоренность с держателями долга не будет достигнута в ближайшие недели.
Агентство может повысить рейтинг Аргентины, если правительство все-таки произведет необходимые выплаты или если появятся признаки улучшения ситуации. При этом, если в течение выбранного периода выплаты не будут произведены, агентство может понизить рейтинг Аргентины.