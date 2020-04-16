NASA: Над Арктикой рекордно истощился слой озона

Истощение озонового слоя над Арктикой достигло беспрецедентных масштабов, заявили в NASA. На 12 марта 2020 года слой озона достиг рекордно низких 205 единиц Добсона. Это самая низкая точка за всю историю наблюдений.

Озоновый слой в стратосфере сдерживает ультрафиолетовое излучение, которое в противном случае приносило бы человеку и климату гораздо больший вред, пишет «Московский комсомолец»

Ученые отмечают, что если к Антарктике применим термин «озоновая дыра», то по отношению к Арктике применимо понятие «истощение». Такое падение случается раз в десятилетие. Эксперты заявляют, что обычно это связано с отсутствием активности в верхних слоях атмосферы, которые мы обычно не замечаем.

«Мы не знаем, что послужило причиной слабой динамики волн в этом году», - отметил главный специалист по наукам о Земле в Центре космических полетов имени Годдарда NASA Пол Ньюман, добавив, что если бы Монреальский протокол о выбросе хлорфторуглеродов не был бы ратифицирован, то истощение озонового слоя над Арктикой было бы более серьезным.