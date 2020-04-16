Сегодня день Рамиза Мехтиева

Р.Мехтиев сыграл исключительную роль в становлении третьей Азербайджанской Республики, с первых дней становления государственности вошел в самый ближайший круг сподвижников и соратников основателя Республики Гейдара Алиева. Хотя Р.Мехтиев получил большую известность в качестве одного из руководителей второй Республики, занимая высокие партийные и государственные посты, однако деятельное участие этого политика и идеолога в формировании национально-государственной концепции Азербайджана, в выработки и претворении в жизнь стратегии суверенного государства, реализованной под руководством президента Ильхама Алиева обусловило становление качественно новой системы политической стабильности.

Сегодня, 17 апреля, исполнилось 82 года видному общественно-политическому и государственному деятелю Рамизу Энверовичу Мехтиеву.

В своих научных концептуальных трудах Р.Мехтиев отмечал первостепенную роль президента И.Алиева - нового национального лидера, воплотившего в жизнь мечту политиков и чиновников эпохи Гейдара Алиева о суверенном и самодостаточном Азербайджане. Президент оказал Р.Мехтиеву еще одно высокое доверие – бессменный на протяжении четверти века глава алиевской администрации получил статус пожизненного члена Совета Безопасности и встал во главе Национальной Академии Наук.

Редакция haqqin.az искренне поздравляет Рамиза Энверовича, желает ему долгих лет жизни и успехов в государственной и научной деятельности.