Трамп и губернатор Нью-Йорка поругались из-за коронавируса

Ранее Эндрю Куомо не раз критиковал главу Белого дома за то, что федеральные власти недостаточно помогали штату, который больше других пострадал от эпидемии. На сегодняшний день в Нью-Йорке подтверждено уже более 220 тысяч случаев заболевания, более 12 тысяч пациентов стали жертвами болезни.

Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Конфликт произошел из-за того, как в штате развивается эпидемия COVID-19.

По заявлению Куомо, Трамп не раз отказывал штату в помощи в тестировании на коронавирус, считая это "слишком сложным".

В ответ Дональд Трамп заметил, что Эндрю Куомо слишком много жалуется. "Губернатор Куомо должен проводить больше времени, делая дело, а не жалуясь. Иди и сделай дело. Хватит говорить! Мы тебе создали тысячи больничных кроватей... отдали большое количество аппаратов ИВЛ, которые у тебя и так должны были быть, помогли с тестированием, которое ты сам должен был проводить", - написал Трамп в Twitter.

Он также добавил, что Нью-Йорку было выделено больше помощи, денег и оборудования, чем любому другому штату.