Ульвия Худиева, собкор 17 апреля 2020, 22:07

Бакинские бизнесмены при содействии Исполнительной власти Сабунчинского района оказали помощь нуждающимся семьям в бакинских селах. Предприниматели отозвались на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева, провозгласившего проблему защиты уязвимых слоев населения одним из самых важных вопросов в период кризисного коронарежима. Глава государства подчеркнул, что ему особенно приятно, что бизнесмены с готовностью включились в эту работу в непростой ситуации борьбы с пандемией COVID-19. «Сегодня наш народ должен продемонстрировать и демонстрирует эти замечательные черты, которыми азербайджанский народ жил веками. Бизнес-сообщество помогает нуждающимся, и я приветствую это. Это проявление социальной ответственности бизнеса. Помогите нуждающимся, пожилым и уязвимым, насколько это возможно. Конечно, государство взяло на себя эту функцию, выполняет и будет делать это. Однако мне очень приятно, что бизнес-сообщество вовлечено в эту работу в этой ситуации, и что отдельные лица по собственной инициативе помогают людям, и я хочу выразить им свою благодарность», - сказал глава государства.

Отрадно ежедневно наблюдать подтверждение слов президента Азербайджана: в социальных сетях публикуются отчеты об оказанной помощи, причем как со стороны обычных людей, по доброте душевной собирающих помощь нуждающимся семьям, так и со стороны бизнесменов страны, протягивающих руку помощи не только собственным сотрудникам, но и тем, кто сегодня оказался в сложной ситуации. Сегодня, 17 апреля, несколько бизнесменов Баку вместе с представителями исполнительной власти Сабунчинского района осуществили еще одну такую акцию добра и помощи, посетив малоимущие семьи, которые в силу условий карантинного режима не могут выходить на работу. Всего было собрано и роздано нуждающимся порядка 450 коробок с продуктами. В числе продуктов все необходимое из минимальной потребительской корзины: гречка, чечевица, два вида риса, чай, масло сливочное и растительное, чай, макароны, сахарный песок, сахар и курятина.

Особо нуждающиеся семьи из поселков Нардаран, Пиршаги и Кюрдаханы получили сегодня не только помощь в виде набора продуктов, но и настоящую моральную поддержку от представителей бизнеса страны. Видя слезы радости на глазах тех, кто уже почти отчаялся – одиноких стариков, многодетных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, люди испытывают ответную радость и гордость за своих соотечественников.