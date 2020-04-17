Нобелевский лауреат: коронавирус был создан в лаборатории

Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.

Информацию о заражении людей коронавирусом от диких животных Монтанье назвал красивой легендой, которая, однако, не имеет отношения к реальности. Вирус создан в уханьской лаборатории, сказал он в интервью французскому порталу Pourquoi Docteur.

Разработка вируса велась с начала 2000-х годов, цитирует Монтанье CNews. По его словам, он не был первым, кто исследовал геном вируса и обнаружил его связь с вирусом иммунодефицита человека. Ранее аналогичное исследование пыталась опубликовать группа индийских ученых. Возможно, это произошло при попытке создать вакцину, защищающую от ВИЧ, отметил ученый.

16 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя публикации о возможном искусственном происхождении вируса, заявил, что эта теория не подкреплена доказательствами.