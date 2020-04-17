Депутат Вахид Ахмедов: «Сидеть дома и не работать – это роскошь»

«Пришло время запускать экономику, продолжение карантина может серьезно повлиять на экономическую ситуацию в стране», - уверен депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов. При этом депутат за постепенное смягчение режима карантина.

«Как не раз за последнее время заявлял глава государства, здоровье людей имеет первостепенное значение. И это неоспоримо. Вместе с тем мы не можем позволить себе роскошь очень уж долго сидеть дома и не работать. Государство, предприятия, мелкий и средний бизнес, да и простые граждане несут убытки. Поэтому постепенно нам надо оживлять экономическую ситуацию в стране. В этом направлении, думаю, нужно следовать опыту европейских стран, которые постепенно смягчают режим карантина», - сказал В.Ахмедов haqqin.az.