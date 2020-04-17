Цви Маген: "Экономика не перестанет быть глобальной"

Записал: Джейхун Наджафов, собкор 17 апреля 2020, 22:55

Израильcкие врачи активно помогают палестинским медикам в борьбе с коронавирусом в секторе Газа и Палестинской автономии, а политики ведут переговоры об укреплении перемирия и совместных действиях в противодействии общей беде – COVID19, сказал haqqin.az израильский политолог, бывший посол Израиля в России Цви Маген. Израиль заинтересован, утверждает политолог, чтобы эпидемия на палестинских территориях не вышла из-под контроля, поэтому даже открыл границу с автономией. Палестинцам передано медицинские оборудование, лекарства, средства защиты от инфекции, персонал палестинских больниц проходит стажировку у израильских медиков.

«В то же время на палестинские территории, в частности на укрепление системы здравоохранения, Государство Израиль направляет разнообразную экономическую помощь. Предпринимаются и осторожные попытки наладить контакты с руководителями палестинцев с целью поддержания мира в нынешних глобальных экстремальных условиях. Не знаю, как далеко зайдут эти переговоры, но сам факт, что противостоящие стороны ведут политический диалог, очень позитивное явление», - считает Цви Маген. В целом же, по его словам, благодаря эффективной системе здравоохранения, ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем. Действует карантин, все сидят дома, что также контролируется различными государственными органами. Что касается сообщения израильского телеканала Channel 12 о том, что разведка США еще в середине ноября прошлого года предупреждала Израиль об угрозе нового коронавируса, то Цви Маген однозначно заявил, что у общественности страны нет каких-либо достоверных фактов, свидетельствующих об этом. «Пока очевидно, что США наращивают давление на Китай и все больше используют фактор начала эпидемии в Ухане. Отношения между Вашингтоном и Пекином были и без этого обостренными, а пандемия стала для США еще одним поводом для натиска на Поднебесную. Думаю, эта борьба только набирает обороты, и отказ американцев от финансирования Всемирной организации здравоохранения тоже результат этой борьбы».