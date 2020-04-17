Цви Маген: "Экономика не перестанет быть глобальной"
Израильcкие врачи активно помогают палестинским медикам в борьбе с коронавирусом в секторе Газа и Палестинской автономии, а политики ведут переговоры об укреплении перемирия и совместных действиях в противодействии общей беде – COVID19, сказал haqqin.az израильский политолог, бывший посол Израиля в России Цви Маген.
Израиль заинтересован, утверждает политолог, чтобы эпидемия на палестинских территориях не вышла из-под контроля, поэтому даже открыл границу с автономией. Палестинцам передано медицинские оборудование, лекарства, средства защиты от инфекции, персонал палестинских больниц проходит стажировку у израильских медиков.
«В то же время на палестинские территории, в частности на укрепление системы здравоохранения, Государство Израиль направляет разнообразную экономическую помощь. Предпринимаются и осторожные попытки наладить контакты с руководителями палестинцев с целью поддержания мира в нынешних глобальных экстремальных условиях. Не знаю, как далеко зайдут эти переговоры, но сам факт, что противостоящие стороны ведут политический диалог, очень позитивное явление», - считает Цви Маген.
В целом же, по его словам, благодаря эффективной системе здравоохранения, ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем. Действует карантин, все сидят дома, что также контролируется различными государственными органами.
Что касается сообщения израильского телеканала Channel 12 о том, что разведка США еще в середине ноября прошлого года предупреждала Израиль об угрозе нового коронавируса, то Цви Маген однозначно заявил, что у общественности страны нет каких-либо достоверных фактов, свидетельствующих об этом.
«Пока очевидно, что США наращивают давление на Китай и все больше используют фактор начала эпидемии в Ухане. Отношения между Вашингтоном и Пекином были и без этого обостренными, а пандемия стала для США еще одним поводом для натиска на Поднебесную. Думаю, эта борьба только набирает обороты, и отказ американцев от финансирования Всемирной организации здравоохранения тоже результат этой борьбы».
ВОЗ, по мнению израильского эксперта, действительно не препятствовала китайцам скрывать негативную информацию о масштабах и жертвах в Ухане. Но даже если американцам и удастся доказать, что Пекин обманывал мир и занижал опасность COVİD-19, принудить Китай к каким-то политическим уступкам или репарациям пострадавшим от пандемии государствам все равно не удастся.
«Однако не исключено, что Китай сам может преподнести сюрприз всему миру и сделать нечто беспрецедентное в плане устранения последствий пандемии. Вообще в эпоху нынешней пандемии в мире все может быть. Даже то, что трудно было представить еще пару месяцев назад. Кто, например, мог предположить, что вся планета скоро замрет в карантине?», - справедливо замечает политолог.
После пандемии, как считает Цви Маген, может произойти что угодно. Возможно, на какой-то период между странами прекратятся конфликты. Пока есть глобальные интересы, такие конфликты, безусловно, будут, но какие-то противостояния станут менее острыми.
«Что же касается экономики, то она не перестанет быть глобальной. Это вопрос не идеологии, а практики. Если кто-то предвещает конец глобализации, то это видение исходит из идеологических соображений, а не констатации реального положения мировой экономики. Сегодня весь мир представляет собой один большой рынок и одну гигантскую экономическую систему, без которой невозможно развитие государств мира. Лично я после пандемии предвижу как процесс выздоровления мира в целом расширение и углубление экономического сотрудничества, обмена информацией и кооперации», - резюмирует эксперт.