Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17 апреля 2020, 22:55

Поздно вечером 16 апреля президент США Дональд Трамп объявил на брифинге в Белом доме о мерах по возобновлению нормальной жизни в стране. Неожиданным для американцев стало его решение отдать все права на преодоление коронавируса и «открытие» экономики губернаторам. Это был поворот на 180 градусов - еще в начале недели Трамп говорил, что только у него «все полномочия» для определения дальнейшего курса в борьбе против пандемии. Это вызвало крайнее недовольство властей штатов, которые заявили, что они сами решат, что им делать, и даже ряда законодателей-республиканцев, заявивших о том, что такая формулировка президента нарушает положения Конституции.

Так что Трамп решил не брать на себя ответственность за преодоление кризиса в стране, где уже свыше 30 тысяч человек погибли от коронавируса, а 22 миллиона заявили о потере работы в последние четыре недели. Время для «открытия» Америки не определено, хотя Трамп намеревался это сделать к 1 мая. Это может быть и День независимости - 4 июля, а, может, и День труда, который будет отмечаться в этом году 7 сентября. Постепенное возвращение к прежней жизни, считают в Белом доме, может начаться сначала в 29 штатах, и именно их губернаторы должны, как сказал Трамп, «сделать свои выстрелы». По его словам страна не обретет новую реальность. «Это не будет новой реальностью, если владелец ресторана, у которого раньше было 158 мест, ограничится впредь 34 местами, это не будет работать - говорит Трамп. - Нет, у него должны быть все его прежние 158 мест».

Предполагается, что это «возвращение» к обычной жизни пройдет в три этапа. На первом будут постепенно открываться рестораны, кинотеатры, спортивные центры, если те будут строго соблюдать все указания министерства здравоохранения. Бары и школы при том будут закрыты, а граждан по-прежнему будут уговаривать как можно больше времени проводить дома. На втором этапе губернаторы смогут открывать школы, разрешить перемещения внутри границ штатов и делать менее жесткими меры социального дистанцирования. И, наконец, на третьем этапе власти станут снимать все остальные ограничения, но при этом будут стремиться к тому, чтобы контакты между людьми все же оставались ограниченными. Основным условием всего этого продолжает оставаться требование убедиться, что в течение 14 дней кривая числа жертв коронавируса не идет вверх. Главной проблемой в США по-прежнему является недостаточное число проводимых тестов. Трамп уверяет соотечественников, что в их стране наиболее совершенная система тестирования, охватывающая наибольшее число людей. Но это неверно. До сего времени, по данным Covid Tracking Project, в США протестированы 3,3 миллиона человек, что совсем немного для страны с 330-миллионным населением. Наконец, в Америке за последнюю неделю были протестированы 146 тысяч человек, в то время как в Германии тестируют до 350 тысяч человек в неделю. Исключение в Штатах составляет лишь Нью-Йорк, ставший эпицентром пандемии, губернатор которого Эндрю Куомо добился тестирования почти полумиллиона человек в неделю. Недостаток тестирования и долгие сроки его проведения беспокоят многих видных политиков.