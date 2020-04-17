Торговавшего поддельными разрешениями главу муниципалитета освободили

Председатель муниципалитета поселка Бинагади Нияз Нифтиев передан под контроль полиции.

Как сообщает пресс-служба МВД, Наримановский районный суд принял решение, согласно которому Нияз Нифтиев взят под контроль полиции и освобожден из-под ареста.

В отношении же начальника отдела муниципальных доходов и местных налогов Сахиба Абышева применена мера пресечения в виде ареста на три месяца.

Напомним, накануне сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали Нияза Нифтиева и Сахиба Абышева во время продажи поддельных справок отдельным лицам, желающим свободно передвигаться в нарушение правил особого карантинного режима. В ходе расследования было установлено, что с 31 марта по 14 апреля Нифтиев и Абышев продали 431 справку для предоставления во время проверки на полицейских постах. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 320.1 (подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях, или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) и 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов).