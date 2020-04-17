Коронавирус ударил по производителям золота

Сокращение авиаперевозок из-за пандемии коронавируса стало тяжелым ударом для мировых золотодобытчиков. Компании не могут переправлять сырье с месторождений на аффинажные заводы для его очистки и выделения чистого золота. Об этом сообщает Bloomberg.

«Обычно металл переправляют на регулярных авиарейсах. Однако с наступлением пандемии нам пришлось искать альтернативные пути доставки сырья на аффинажные заводы по всему миру», — сказал генеральный директор крупнейшего производителя золота Newmont Mining Том Палмер.

По его словам, компании приходится зафрахтовывать самолеты совместно с другими производителями, чтобы отправлять грузы.

Ситуация осложнилась тем, что из-за коронавируса перерабатывающие предприятия в США и Европе стали закрываться на карантин. Newmont Mining, сотрудничавшая с аффинажными заводами в Швейцарии, была вынуждена обратиться к австралийскому Монетному двору в Перте, у которого есть собственные перерабатывающие мощности. Австралийская сторона согласилась принимать металл, и теперь на завод может поступить сырье с месторождений, разрабатываемых Newmont Mining в Перу, Суринаме и Гане.