Трамп: Китай занижает число жертв коронавируса

Статистика по умершим от коронавируса нового типа в Китае, которую официально опубликовали власти КНР, не соответствует действительности, заявил президент США Дональд Трамп.

"Китай только что объявил об удвоении числа смертей от "невидимого врага". На самом деле оно намного больше, а также намного больше, чем в США, даже близко не сопоставимо!" - написал американский лидер в Twitter, передает ТАСС.

Ранее в пятницу орган по контролю и предотвращению эпидемий провинции Хубэй пересмотрел статистику по умершим от коронавируса в Ухане, увеличив число на 1 290 — до 3 869 случаев. Пересмотр статистики связан с невозможностью зафиксировать все случаи заражения на ранних этапах из-за лавинообразного роста заболеваемости и неспособности медучреждений справиться с потоком пациентов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в Китае составляет 83 760, скончались 4 736 человек. В США заразились 683 786, умерли 34 575.