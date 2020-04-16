США: Китай лишил нас лучшей за полвека экономики

Пандемия усилила напряженность в сфере торговли, технологий, а также из-за милитаризации Пекином Южно-Китайского моря, выведя соперничество на более высокий уровень, говорится в статье британского издания The Times, перевод которой приводит «ИноСМИ.Ru».

«Гнев Белого дома на Китай из-за пандемии невозможно переоценить. Позиция Дональда Трампа такова: Китай лишил нас лучшей за полвека экономики», - заявил бывший помощник госсекретаря США по Восточной Азии Курт Кэмпбелл.

Первый залп прозвучал на брифинге, во время которого было сообщено, что, по мнению американской разведки, Китай в три раза занизил свои потери от коронавируса. Кэмпбелл сказал, что это лишь «первый этап» в войне за контроль над интерпретацией фактов. «Они дали понять, что будут новые удары», – подчеркнул Кэмпбелл, заявив, что не исключено появление информации о китайской программе биологического оружия.

Кроме того, по словам бывшего помощника госсекретаря по Восточной Азии, Белый дом зол на Китай из-за ущерба, который вспышка коронавируса нанесла Трампу перед ноябрьскими выборами.

На этом фоне Вашингтон принял решение опубликовать доклад, в котором прозвучали вопросы о деятельности Китая в ядерной сфере. Это стало очередным залпом администрации Трампа по ослаблению Пекина. Ядерный арсенал Китая давно является источником напряженности, поскольку Трамп в 2019 году вышел из соглашения с Россией по контролю вооружений, потребовав заключить трехсторонний договор с участием Пекина, говорится в материале.

Пекин пытается поднять свой престиж, оказывая другим странам помощь в борьбе с вирусом и видя, как Соединенные Штаты отказываются от глобального лидерства.

При этом Вашингтон игнорирует предостережения о том, что своими действиями он играет на руку Китаю, например, когда Трамп отказался финансировать Всемирную организацию здравоохранения, обвинив ее в прокитайских позициях.