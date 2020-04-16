Туристы смогут приехать в Анталью не раньше августа

В турецкую провинцию Анталья туристам не удастся попасть до августа. Об этом пишет газета Haberler со ссылкой на главного советника по туризму муниципалитета провинции Анталья Османа Айыка.

По его словам, авиакомпании не готовы к возобновлению полетов до этого месяца. «Авиакомпании не предполагают реального возобновления полетов в Анталью раньше августа 2020 года. Необходимо постепенно восстанавливать туристические потоки», — добавил Айык, которого цитирует Интерфакс.

В то же время на фоне распространения коронавируса принимающие компании и отели Антальи уже фиксируют много бронирований на август и сентябрь — в основном это туры, проданные по раннему бронированию в декабре и январе на весну и лето.