В Азербайджане из теневой экономики вывели 80 тысяч работников

Комплексные меры по борьбе с теневой экономикой и неформальной занятостью, реализуемые в соответствии с указаниями президента Ильхама Алиева, позволили увеличить количество трудовых договоров. Об этом haqqin.az сообщили в отделе по связям с общественностью и коомуникациям Министерства труда и социальной защиты населения.

По данным, полученным из е-системы «Уведомление о трудовом договоре» Министерства труда и социальной защиты населения, количество трудовых договоров в частном секторе увеличилось по сравнению с началом этого года на 80 000, отмечается в сообщении.