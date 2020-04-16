В Азербайджане из теневой экономики вывели 80 тысяч работников
Комплексные меры по борьбе с теневой экономикой и неформальной занятостью, реализуемые в соответствии с указаниями президента Ильхама Алиева, позволили увеличить количество трудовых договоров. Об этом haqqin.az сообщили в отделе по связям с общественностью и коомуникациям Министерства труда и социальной защиты населения.
По данным, полученным из е-системы «Уведомление о трудовом договоре» Министерства труда и социальной защиты населения, количество трудовых договоров в частном секторе увеличилось по сравнению с началом этого года на 80 000, отмечается в сообщении.
Также отмечается, что в связи с пандемией уделяется внимание предотвращению необоснованных увольнений работников и сокращений, сохранению рабочих мест в частном секторе. С этой целью министерство заранее направило работодателям через электронную систему «Уведомление о трудовом договоре» предупреждения, проводится ежедневный мониторинг.
Защита рабочих мест в этом секторе, особенно увеличение числа трудовых договоров, демонстрирует приверженность работодателей принципу социальной солидарности, говорится в сообщении.
Трудовой договор между работодателем и работником обеспечивает реальную правовую гарантию установления и защиты трудовых и социальных прав работника.