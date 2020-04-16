Когда азербайджанские клубы стартуют в еврокубках? новый план УЕФА
Европейский футбольный союз (УЕФА) планирует начать квалификацию нового еврокубкового сезона в конце июля – начале августа, а групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы должен стартовать в 20-х числах октября, сообщает haqqin.az со ссылкой на испанское издание Diario Sport.
В документе УЕФА, на который ссылается издание, сказано, что национальные чемпионаты должны быть завершены к 31 июля. И сразу необходимо начинать квалификацию еврокубков, которая, если бы не пандемия коронавируса, должна была стартовать 23 июня.
Напомним, что чемпион Азербайджана начнет выступление в Лиге чемпионов с 1-го квалификационного раунда, а обладатель Кубка Азербайджана и два других призера стартуют с 1-го раунда Лиги Европы.
В чемпионате Азербайджана осталось сыграть 8 туров. Лидирует «Карабах», у которого 45 очков. «Нефтчи» с 37 очками на 2-м месте, «Кешля» (30 очков) занимает 3-ю позицию, а на 4-м месте, которое тоже может дать путевку в Лигу Европы, располагается «Сумгаит» (23 очка).
В Кубке страны команды дошли до полуфинальной стадии. Здесь должны встретиться: «Габала» - «Зиря» и «Сумгаит» - «Карабах».
Если футбольные соревнования в Азербайджане возобновятся в июне (благо на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в стране позволяет на это рассчитывать), то к концу июля и чемпионат, и Кубок удастся доиграть.
Впрочем, существует и другой вариант развития событий. Если в ближайшие две-три недели вирус в Европе не отступит настолько, чтобы УЕФА могла четко определиться с планами, то может быть принято решение досрочно завершить сезон. В таком случае путевки в еврокубки получат клубы, занимающие верхние позиции на момент приостановки чемпионата. Данный сценарий уже обсудили в Федерации футбола Испании. Было принято решение о клубах, которые в случае отмены чемпионата сыграют в еврокубках. В Лигу чемпионов выйдут топ-4 текущей турнирной таблицы – «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад». А в Лиге Европы сыграют «Хетафе», «Атлетико» и «Атлетик» – как финалист Кубка Испании.
Если групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы стартуют 20/21/22 октября, то для того, чтобы провести все шесть туров до Рождества, придется играть чуть ли не каждую неделю. А что в таком случае будет с Лигой наций – турниром для сборных, игры которого должны пройти в сентябре, октябре и ноябре? Учитывая то, что в сентябре еще будет продолжаться квалификация еврокубков и уже стартуют новые национальные чемпионаты, континентальный футбол ждет очень плотный график. Но другого выхода сейчас нет. Сезон 2020/2021 должен завершиться в середине мая, чтобы сборные успели подготовиться к перенесенному на 2021-й год чемпионату Европы.
Кстати, Азербайджан официально подтвердил, что Бакинский Олимпийский стадион готов принять матчи Евро и в 2021 году. До 30 апреля АФФА отправит в УЕФА соответствующие документы. Напомним, что в Баку пройдут три матча группы «А» (Уэльс – Швейцария, Турция – Уэльс, Швейцария - Турция) и один четвертьфинал.