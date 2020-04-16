Европейский футбольный союз (УЕФА) планирует начать квалификацию нового еврокубкового сезона в конце июля – начале августа, а групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы должен стартовать в 20-х числах октября, сообщает haqqin.az со ссылкой на испанское издание Diario Sport.

В документе УЕФА, на который ссылается издание, сказано, что национальные чемпионаты должны быть завершены к 31 июля. И сразу необходимо начинать квалификацию еврокубков, которая, если бы не пандемия коронавируса, должна была стартовать 23 июня.

Напомним, что чемпион Азербайджана начнет выступление в Лиге чемпионов с 1-го квалификационного раунда, а обладатель Кубка Азербайджана и два других призера стартуют с 1-го раунда Лиги Европы.

В чемпионате Азербайджана осталось сыграть 8 туров. Лидирует «Карабах», у которого 45 очков. «Нефтчи» с 37 очками на 2-м месте, «Кешля» (30 очков) занимает 3-ю позицию, а на 4-м месте, которое тоже может дать путевку в Лигу Европы, располагается «Сумгаит» (23 очка).

В Кубке страны команды дошли до полуфинальной стадии. Здесь должны встретиться: «Габала» - «Зиря» и «Сумгаит» - «Карабах».

Если футбольные соревнования в Азербайджане возобновятся в июне (благо на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в стране позволяет на это рассчитывать), то к концу июля и чемпионат, и Кубок удастся доиграть.