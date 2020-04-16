Психиатр Фуад Исмайлов: «Коронавирус породил новое понятие «ковидиотизм»

Джейхун Наджафов, отдел социума 01:35

Пандемия COVİD-19, наряду с тяжелым испытанием для экономик, социальной сферы всех стран мира, стала еще и грандиозным тестом на общественное сознание и способность людей адекватно оценивать и реагировать на экстремальные ситуации. В публикациях соцсетей, на улицах городов самых разных стран, в том числе и в Баку, можно видеть немало людей как молодого, так и пожилого возраста, которые каким-то парадоксальным образом не верят в существование пандемии. Они абсолютно уверены в том, что развернутые в мире масштабные меры по борьбе с COVİD19, в частности карантин, это такая всемирная инсценировка, которая кому-то зачем-то выгодна. Клиники Китая, Италии, Испании, Ирана, убеждены не желающие признавать очевидного, вовсе не забиты больными. А британский премьер-министр Борис Джонсон, легендарный турецкий футбольный тренер Фатих Терим, советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко и другие именитые люди никогда не лежали в реанимации с коронавирусной пневмонией, а потягивали виски и кофе на мансарде своих особняков, прячась от фотокамер журналистов.

В общем, убежденность в своей правоте СOVID-диссидентов сходна с уверенностью пьяного в том, что он совершенно трезв. Устрашающую статистику по инфицированным и умершим они считают вымыслом, кому-то и для чего-то понадобившимся. Это тоже, не сомневаются они, всего лишь часть глобального спектакля. Главный аргумент суперскептиков - если вирус действительно так опасен, как его представляют, то почему нигде на улицах не видно трупов, как это было во время чумы в 17-м веке и гриппа-испанки в 20-м. Ответ, что именно потому, что повсеместно введен карантин, что медицина 21-го века, как и в целом здравоохранение, на пару порядков выше, чем в 17-м, их не устраивает. Просто удивительно, как при широчайшем доступе людей к мировым исследованиям и научным источникам, при наличии интернета, наконец, возникает мировоззрение, сходное с тем, что бытовало в средневековье в «темных массах». Все это можно было бы свести к невежеству, в конце концов каждый человек имеет право на пусть и глупое, но все же собственное мнение, но эта неожиданно проявившаяся в наше время «темнота» упорно игнорирует правила карантина: не носит маски, не соблюдает социальную дистанцию, разгуливает по городу, совершенно не по делу рвется в разные госорганизации и все время уверяет окружающих в надуманности пандемии. Естественно, кого-то из таких упрямцев порой сваливает вездесущий, не разбирающий, кто в него верит, а кто нет, коронавирус. Оказавшись в больнице, они пересматривают свою непреклонную позицию, но ведь прежде наверняка успевают кого-то заразить, А сколько этих праздношатающихся по улицам, решительно игнорирующих карантин даже несмотря на штрафы, переносят COVİD бессимптомно, никому не ведомо, хотя угрозу для окружающих они представляют не меньшую, чем заполучившие пневмонию в тяжелой форме. Такое неадекватное восприятие нынешних тяжелых событий есть и в других странах и, безусловно, станет объектом исследования психологов и психиатров в будущем. Однако что там потом скажут специалисты, вовсе не важно сейчас, когда отрицание очевидного несет реальную угрозу человечеству. Руководитель Центра психического здоровья Минздрава Азербайджана Фуад Исмайлов в беседе с haqqin.az заверил, что это явление распространено во всем мире и даже породило новое понятие «ковидиотизм», а его субъекты, соответственно, «ковидиоты».

«В случае с ковидиотизмом людей можно подразделить на три типа. Первые вообще не верят в существование коронавируса, соответственно, сами игнорируют и других отговаривают от соблюдения правил профилактики. К примеру, не носить маски, не соблюдать социальное дистанцирование, что очень опасно при нынешней воздушно-капельной инфекции, не пользоваться антисептиками и др. Они могут устроить гулянку на природе, вломиться к кому-то гости и т.д. Возраст, образование здесь не играют никакой роли. Эти люди убеждены в том, что вируса нет, а есть заговор элит, которые, дабы управлять и контролировать человечество, используют информационные технологии с целью всех запугать. При этом у них напрочь отсутствует элементарная логика. Вопрос, зачем мнимым заговорщикам идти на колоссальные убытки себе и миру ради сумасбродной идеи контролировать мир, их не смущает. Уже самые авторитетные исследовательские центры и эксперты заявили, что все страны мира без исключения понесут огромные убытки. Как считают экономисты МВФ, в лучшем случае мир потеряет до 9 триллионов долларов. Какие тут могут несметные прибыли и мнимые заговорщики?! Но эти не верящие в пандемию руководствуются не логикой и информацией, а домыслами. Нет никаких фактов, которые подтверждают эту теорию заговоров, но есть множество исследований, которые раскрыли геном коронавируса, выявили его РНК в мазках из горла и носа инфицированных, научные данные о его естественной природе, патогенности, высокой вирулентности и др. Так же, как и о том, что быстрое введение карантина способствует снижению заболеваемости и смертности. Второй тип - это паникеры, которые уверены в том, что COVİD-19 - это биологическое оружие, которое применили сильные мира сего для сокращения численности население. В подтверждение они говорят о том, что якобы Бил Гейтс, озадаченный перенаселением планеты, подкупил ВОЗ, который включился в биологическую войну со всем миром. К этой конспирологической теории привязали еще и технологию G5, которая, по заверению ковидидиотов, способствует распространению инфекции. При этом они даже не заглядывали в данные о демографии на земле, которые свидетельствуют, что нет никакой перенаселенности и что наша Земля местами практически не освоена людьми. Так для чего американцам, китайцам, европейцам уничтожать свое население и свою экономику, да еще с риском самим попасть в сети инфекции Третий тип ковидиотов достаточно малочисленный, но по своему убеждению глубоко античеловеческий. Эти люди считают, что коронавирус не обычная инфекция, а некая чистка общества от «неправильных людей». Мне не раз встречались в СМИ, социальных сетях рассуждения о том, что, мол, коронавирус убивает людей с ослабленным иммунитетом. А ослабленный иммунитет в первую очередь у миллионов людей, инфицированных ВИЧ. Мораль такова: ВИЧ-носители - это гомосексуалисты, наркоманы и прочие маргиналы. Вот и будет СOVİD-19 наказывать выборочно неправильных индивидов. Лично для меня ужасно и дико видеть такую ненависть в отношении людей с другой ориентацией, больных наркоманией и вообще «не таких, как все». Между прочим, больше всех от коронавируса страдают пожилые люди, хронически больные - астмой, талассемией, гемофилией, диабетом, то есть в целом «правильные», но волею судьбы имеющие разные, вовсе не «стыдные» заболевания. С точки зрения психологии в первом случае работает так называемый механизм отрицания, когда человек по какой-то причине не хочет принимать реальность. Это как курящие люди отказываются верить во вред курения, считая, что предупреждения о его опасности - это уловка для повышения цен на сигареты. Во втором случае психологический механизм защиты выражается в панике. Формирование эмоциональной реакции часто проявляется в выражается в безотчетной закупке муки, гречки, консервов, туалетной бумаги, килограммов чеснока, имбиря и др. Но самая опасная – третья категория, когда психическое восприятие сопровождается агрессией, мол, пандемия выполняет некий высший заказ и те, кто заразился коронавирусом, заслуживают смерти. Проблема в том, что этот тип восприятия способен заложить мину стигмы и дискриминации в отношении тысяч инфицированных тем же коронавирусом людей на будущее», - объяснил психиатр.