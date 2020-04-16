Пасха в Баку пройдет без прихожан

В связи с пандемией COVİD-19 пасхальное богослужение в ночь с субботы на воскресенье, то есть с 19 на 20 апреля, пройдет без прихожан. Об этом haqqin.az сказал пресс-секретарь Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви, протоиерей Константин Поминов.

По его словам, форма проведения пасхального богослужения была согласована с Оперативным штабом по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана. На богослужении в пасхальную ночь в храмах будет присутствовать лишь духовенство. Утром прихожане по два-три человека могут во дворе храмов приобрести освещенные куличи и пройти обряд чтения молитв.

Глава пресс-службы отметил, что работники церкви предпримут все меры по соблюдению социальной дистанции между участниками религиозно-праздничных процессий и при раздаче благотворительной помощи.