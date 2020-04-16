Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Три фактора, повышающих риск летального исхода при заражении коронавирусом, перечислил главный врач Англии Крис Уитти.

В первую очередь он отметил, что тяжело болезнь протекает у пожилых людей. Также к группе риска относятся люди с сопутствующими заболеваниями.

По словам Уитти, среди всех умерших от коронавируса 90% имели минимум еще один недуг, например, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Третьим фактором риска он назвал гендер. Уитти рассказал, что мужчины гораздо чаще женщин заражаются коронавирусом, причем «по причинам, которые не совсем понятны».