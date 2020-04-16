По данным источников, аналитики в свою очередь "воссоздают точную картину того, что произошло", пишет Интерфакс.

США пытаются установить, является ли лаборатория в китайском Ухане вероятным источником распространения коронавируса COVID-19. Как сообщает Fox News со ссылкой на свои неназванные источники, к расследованию приступили агенты разведслужб.

После проведения расследования его результаты будут представлены администрации президента США Дональда Трампа. Тогда же будет решен вопрос о возможном привлечении Китая к ответственности за пандемию, отмечает Fox News.

При расследовании привлекаются данные как из открытых источников, так и из секретных, в поле внимания - деятельность в лаборатории доктора Ши Чжэнли, которая работала над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса. При этом, по данным источников, в работе преимущественно использовались летучие мыши.

В то же время Fox News отмечает, что пока США отвергают теорию об искусственном создании вируса в КНР в качестве биологического оружия.

Ранее в пятницу глава Госдепа США Майк Помпео заявил в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту, что администрация Трампа пристально следит за Уханьским институтом вирусологии. Он обвинил китайское правительство в создании препятствий исследованиям о природе коронавируса. "Китайское правительство должно сказать правду, и его следует привлечь к ответственности", - заявил глава Госдепа в эфире телеканала Fox News.

В Китае в свою очередь считают бездоказательной версию о том, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане.