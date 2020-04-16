Памятник Сталину выставили на продажу в Чехии

Муниципальные власти чешского города Комаров выставили на продажу памятник Сталину. Официальное объявление за подписью заместителя старосты Радима Шимы размещено на сайте этого населенного пункта, насчитывающего 2,4 тыс. жителей, сообщает ТАСС.

Памятник представляет собой трехметровую скульптуру стоящего в полный рост Сталина, облаченного в шинель генералиссимуса. Выполненный из песчаника, он был установлен в 1951 году на центральной площади Комарова. В 1989 году, когда компартия в результате "бархатной революции" потеряла власть в Чехословакии, памятник был демонтирован.

Продажа памятника осуществляется в форме письменного аукциона. Стартовая стоимость определена в 20 тыс. крон (примерно €700). Желающим принять в нем участие предложено направить в адрес муниципалитета по почте заявки с ценовыми предложениями.

Представители муниципальных властей города заявили, что продажа памятника не связана с недавним демонтажем памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, просто городской бюджет испытывает серьезный недостаток средств.