В Турции комендантский час: запрещено выходить из дома

В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа в 31 провинции Турции введен 48-часовой комендантский час, сообщает Anadolu со ссылкой на МВД страны.

Согласно информации, запрет на выход из дома будет действовать с полуночи 17 апреля до ночных часов 19 апреля. Продолжат функционировать пекарни, больницы, аптеки и предприятия, производящие товары и предметы медицинского назначения.

Впервые аналогичная мера на фоне пандемии была введена властями страны 11-12 апреля.

По данным Минздрава республики, за последние сутки в Турции 126 человек скончались от коронавируса нового типа, общее число погибших за время эпидемии достигло 1 769 человек. Всего заболевших - 78 546.