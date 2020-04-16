Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 11:42

Курсирующие по степным дорогам низменного Карабаха иранские грузовики со стратегическим топливом наделали много шума в общественном мнении Азербайджана. Критические голоса в Карабахе оказали медвежью услугу оккупационному режиму, подставив дружественные Азербайджану иранские власти и поставив под угрозу азербайджано-иранское стратегическое партнерство. Инстинктивный страх перед всепоглощающим огнем эпидемии обязал заурядных карабахских блогеров поведать о регулярных поставках топлива из Ирана в оккупационную карабахскую зону. Тайное стало явным, ибо нашумевшие видеокадры как-то неожиданно перекочевали из армянского сегмента соцсетей в азербайджанский виртуальный мир. И если армянская национальная паутина была возмущена бороздящими по армянским просторам локомотивами всемирной пандемии – а Иран ныне воспринимается, как одна из горячих точек всемирного коронарежима, - то азербайджанский виртуальный мир погрузился в глубокую депрессию, поразившись масштабам ирано-армянского сотрудничества. Мы увидели то, о чем всего лишь догадывались. И многие годы не решались произносить вслух.

Возникший с легкой руки армянского блогера и всевидящего современного гаджета форс-мажор обязал азербайджанский МИД в лице опытного дипломата, замминистра Халафа Халафова обратиться к представителям МИД дружеской страны с естественным и справедливым вопросом: как же так получается?! Иранские дипломаты, в частности, замминистра Ирана Аббас Арагчи и посол Джавад Джахангирзаде попытались дезавуировать возникшую на ровном месте неприятную ситуацию с помощью отрицания самой неприятной ситуации. Конечно же, Азербайджан не обвиняет иранских дипломатов в неискренности: порой ведомство досточтимого Зарифа, в силу своей оторванности от политсистемы исламской республики, может и не знать о караване, следующем в Карабах. Однако, иранские дипломаты понимают старую как наш мир истину – факты упрямая вещь. И вот азербайджанские блогеры снова ухватились за факты, причем с легкой руки своих армянских коллег выложили в сети новые фото-материалы, доказывающие передвижения иранских грузовиков по ведущим в бывшую НКАО разбитым послевоенным магистралям пограничного с Ираном низменного Карабаха. На одном видеоматериале отчетливо видно, что иранские грузовики со стратегическим топливом продвигаются, как говорили в допотопные советских времена, по шоссе всесоюзного значения Мегри-Горис-Ханкенди. Въехавшая в Ханкенди – главный город новоиспеченного сепаратистами оккупационного режима, колонна иранских грузовиков проезжает по улице Набережной в Ханкенди, рядом с рестораном «Нвер», неподалеку от отеля «Арарат».

Как пишут армянские блогеры, потворствующие недоброжелателям и сионистам, разжигающим рознь между дружественными Ираном и Азербайджаном, в некоторых грузовиках находится битум – специальный строительный материал, применяемый при строительстве дорог. И этот груз предназначен для асфальтного завода в Ходжалы. Но только бы один битум… Так иранская колонна спешит доставить Вооруженным силам Армении горючее и топливо. Если присмотреться внимательнее к одной из цистерн, можно заметить и название иранской компании Elvin Treyler. Эта компания, зарегистрированная в Джульфинской свободной экономической зоне (СЭЗ), специализируется в области поставок нефтепродуктов и битума. Еще одна важная особенность, которая также сильно бросается в глаза. На некоторых иранских грузовиках, судя по видеокадрам, нетрудно заметить дорожный знак – 68, зарегистрированный в иранском остане (провинции) Западного Азербайджана. На этих же автомобилях значатся специальные транзитные дубликаты для пересечения государственной границы. И вот эти автомобили, безусловно, официально пересекают ирано-армянскую госграницу в контрольно-пропускном пункте Мегри. А вот часть грузовиков из иранской автомобильной вереницы не имеет никаких опознавательных знаков. Нет необходимости, ибо эти автомобили проезжают через пропускные пункты близ оккупированного приграничного с Ираном селения Худаферин Джебраильского района Азербайджана. По всей видимости, колонны с опознавательными дорожными знаками продолжают далее свой путь в Армению, а вот безномерные грузовики держат путь в направлении оккупированных районов Азербайджана, которые де-факто контролируются оккупационным режимом марионеточных сепаратистов.