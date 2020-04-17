Почти половина новых больных коронавирусом в Москве младше 45 лет

За последние сутки в Москве зафиксировано 2649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице 20 754 заболевших. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, пишет "Газета.ру".

Известно, что среди новых инфицированных 45% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 9,5% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет.

Кроме того, среди заболевших есть дети (6,5%).