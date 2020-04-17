Bakı Abadlıq пошел растворами на коронавирус фото
Сегодня, совместно с Исполнительной властью города Баку, компания «Bakı Abadlıq Xidməti» занимается широкомасштабной дезинфекцией центральных улиц и парков города, сообщили haqqin.az в пресс-службе компании.
На улицах трудятся сотни работников организации, с помощью специальных химических реагентов и составов обеззараживая любимые места прогулок и отдыха бакинцев.
Обрабатываются также специальными растворами скамейки, поручни, решетки ограждений, даже дорожные указатели и столбы. Подобные работы проводятся уже более месяца и будут продолжены на постоянной основе.