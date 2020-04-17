Отдел информации 13:14

Одним из главных условий эффективности борьбы с коронавирусом являются неукоснительное соблюдение гражданами личной гигиены и регулярная дезинфекция общественных мест. На сегодняшний день это основное предписание Всемирной организации здравоохранения. Именно поэтому с первых дней распространения вируса по поручению президента Исполнительная власть Баку, руководствуясь принципом «Чистый город – здоровые жители», мобилизовала все силы для проведения регулярных и масштабных работ по дезинфекции. Еще два месяца назад руководство ИВ столицы отмечало, что за всю историю Баку город не сталкивался с такими масштабными вызовами. Главам районов и коммунальных служб было поручено усилить контроль за санитарно-профилактическими и дезинфекционными работами.

И все это время ежедневно утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 21:00 до 23:00 коммунальщики, используя специальную технику, буквально драят дезинфицирующими растворами улицы и проспекты города. Параллельно с этим различные коммунальные службы столицы, используя сильные дезинфекторы, опрыскивают дворы жилых домов, подъезды, лифтовые кабины, лестничные клетки, а также контейнерные дворы и другие места общего пользования. При этом блоки и дворы дезинфицируются каждый день, а лифты два раза в день. Помимо регулярных мер, Исполнительная власть Баку решила провести 18 апреля масштабный «субботник». С пяти часов утра сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы, коммунальных служб городских районов с применением спецтехники начали дополнительную усиленную дезинфекцию химическими веществами более 150 основных улиц и проспектов, где обычно наблюдается более плотный поток автомобилей и пешеходов. Работы по дезинфекции ведутся в соответствии с графиком, учетом рекомендаций эпидемиологов и интенсивности дорожного движения.

В масштабном дезинфекционном субботнике мэрии, помимо большого количества спецтехники, принимают участие и более 2000 сотрудников коммунальных служб, которые обрабатывают проезжую часть улиц, тротуары, парки дезинфицирующими препаратами. Учитывая использование химических веществ высокой концентрации, мэрия предусмотрела меры безопасности коммунальщиков, обеспечив каждого из них средствами индивидуальной защиты. К чести городских служб, несмотря на большой объем, все работы ведутся эффективно. К 12:30 работы охватили уже 150 улиц, и они будут продолжен до позднего вечера.