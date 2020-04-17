Следуя призыву президента Азербайджана Ильхама Алиева «Вместе мы сильнее», Министерство чрезвычайных ситуаций в связи с объявленным с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны особым карантинным режимом, проводит различные мероприятия, в том числе мероприятия социальной поддержки.

Как сообщает пресс-служба МЧС, очередное такое мероприятие было проведено на территории Хазарского района Баку. Так, сотрудники МЧС навестили проживающих на территории района одиноких лиц старше 65 лет, которым, согласно требованиям особого карантинного режима запрещено выходить на улицу, а также малоимущие семьи, в том числе семьи шехидов, доставили им продукты питания.

Сотрудники МЧС, оказавшие помощь 750 семьям, провели с гражданами просветительскую беседу, объяснили важность соблюдения правил особого карантинного режима.