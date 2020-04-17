Сотрудники Государственного таможенного комитета присоединились к инициативе первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по сдачи крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией, а также лейкемией и приняли участие в акции по сдаче крови, сообщает пресс-служба ГТК.

Согласно информации, сотрудники центрального аппарата ГТК, Главного таможенного управления Баку, Академии ГТК добровольно сдали кровь в Национальном центре гематологии и трансфузиологии. В акции также приняли участие волонтеры-таможенники.

Всего кровь сдали 120 таможенников и 10 волонтеров.