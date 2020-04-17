И мы сообщаем об этом, чтобы читатели могли ясно себе представить, в каких условиях фонд не только обеспечивает стабильность бюджета, но и старается минимально сократить при этом свои расходы.

Торговые войны, давление США и, наконец, новый коронавирус грозят окончательно погубить мировой нефтяной рынок. Трудно даже себе представить, что почти на треть производимой в мире нефти нет спроса – она оказалась невостребованной. Даже руководство США, всегда призывавшее к снижению нефтяных цен, сегодня в панике – обвал американской нефти WTI наиболее чувствителен. Все это отразилось и на Азербайджане, что ясно видно из последнего отчета Госнефтефонда, где, как в зеркале, отражаются все последствия перемен на глобальном нефтяном рынке.

А отчет, надо прямо сказать, неутешителен. Активы Госнефтефонда на конец первого квартала текущего года составили 41 млрд 349,5 млн долларов. Тогда как по итогам прошлого года они составили 43 млрд 323,3 млн долларов. Таким образом, активы фонда за первые три месяца 2020 года снизились на 4,6% или почти на 2 млрд долларов. В самом фонде такой спад объясняют несколько суховато - «более высоким объемом трансфертов в госбюджет и краткосрочными изменениями, зафиксированными в рыночной стоимости инвестиций ГНФАР».

А вот так эта сухая информация выглядит, если ее перевести на язык цифр и фактов. Резкий спад цен на нефть, который мы наблюдаем в этом году, не мог не отразиться на состоянии Нефтяного фонда. Параллельно стала обостряться ситуация на валютном рынке страны – спрос на доллары и другую инвалюту вновь стал расти. И лишь своевременное вмешательство правительства в лице Госнефтефонда и Центробанка сбили ажиотаж на валютном рынке, не дав разрастись панике, как это произошло пять лет назад. Фонд выполнил свои функции по защите макроэкономического и фискального баланса и своевременному выполнению обязательств перед сводным и государственным бюджетом.

Так, для обеспечения растущего спроса на инвалюту на валютном рынке в январе - марте 2020 года ГНФАР продал на валютном аукционе Центробанка иностранной валюты в объеме 2 млрд 771,8 млн долларов. Чтобы понять, что это означает для фонда, отметим лишь одно - за счет этих операций выручено 4 млрд 712,1 млн манатов. В результате за счет продажи валюты трансферты Госнефтефонда в госбюджет по итогам первого квартала составили 4 млрд 613 млн манатов. То есть объем трансфертов превысил утвержденный план на целых 1 млрд 793,5 млн манатов. Пожалуй, любой бухгалтер, привыкший считать каждую копейку, возопит от такой почти двухмиллиардной разницы, но именно она помогла сбалансировать ситуацию на валютном рынке, который в противном случае мог бы просто взорваться.

Но мы знаем, что расходы Нефтяного фонда связаны не только с трансфертами в бюджет. В целом квартальные расходы фонда составили 4 млрд 697,8 млн манатов. В структуре расходов фонда средства на улучшение жилищных условий беженцев составили 60,9 млн манатов, а административные расходы по управлению фондом - 5,9 млн манатов. Правда, эти расходы остались на уровне предусмотренных ранее, но от этого сверхнормативные расходы не перестают приближаться к 1,8 млрд манатам.

Но есть еще внебюджетные расходы фонда, которые образуются от курсовой разницы. А о результатах волатильности основных валют на фоне развязанных ведущими державами валютных войн мы не раз говорили ранее. И поэтому неудивительно, что расходы от курсовой разницы составили за квартал 281,1 млн манатов. Не мог отразиться на активах и глобальный экономический кризис, который вызвал обвал на рынках акций, недвижимости, в которые и инвестировал в основном Нефтяной фонд. И то, что отрицательная разница, полученная от переоценки активов ГНФАР в связи с краткосрочными изменениями их рыночной стоимости, составила 2 млрд 148,6 млн манатов, тоже не случайно.